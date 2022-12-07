Cancri Jewellery vurgununda yeni ayrıntılar: 100 liralık taşı 11 milyona sattılar

Ukraynalı Dmytro Pavlenko tarafından kurulan Sapphire Stone Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firma, geçen yıl İstanbul, İzmit, Antalya, Trabzon ve Yalova'da Cancri Jewellery adıyla mağazalar açtı.

Mankenlerle görkemli açılış törenleri, 5 yıldızlı otellerde davetler, Ukraynalı mankenlerle defileler, yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediyeler verildi. Pırlanta, zümrük, safir, mozanit, kristal, altın gibi değerli yatırımların satın alınmasından kar vadederek yatırımcı toplayan firmanın ponzi sistemine kısa sürede onbinlerce yatırımcı dahil oldu. Para yatırmaya başlayan yatırımcılar bununla kalmayıp tanıdıklarını sisteme dahil etti.

110 BİN KİŞİ MAĞDUR



110 bin kişinin kaydolduğu sistemde geçen Haziran ayında aniden ödemeler durduruldu. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. 5 yıldızlı otellerde toplantı yaparak 'güven' kazanan, değerli taşlar satarak 110 bin kişiden 100 milyon dolara (1 milyar 863 milyon TL) yakın para toplayan Cancri Jewelry firmasına yönelik şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.



MÜCEVHER DEĞİL SENTETİK



Sabah gazetesinin haberine göre, ponzi sistemiyle kaydolanlara yüksek kazanç vaadiyle para toplayan, sonrasında bir anda ödemeleri keserek sırra kadem bastığı belirtilen firmaya sadece işadamı S.Ö. yüzde 20-30 oranlarda kar beklentisiyle farklı tarihlerde 10 milyon 252 bin lira kaptırdı. Değerli olduğu söylenerek kendisine verilen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer taşlardan şüphelenen işadamı soluğu Bağdat Caddesi'ndeki şubede alınca burada 150-200 mağdurla karşılaştı.

Y.Ö. isimli yatırımcının ise aynı yalanlara kanarak 11 milyon lira kaptırdığı, kendisine 11 milyon lira karşılığında satılan 'değerli taşın' Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın incelemesi sonucu 5 dolar değerinde sentetik olduğu ortaya çıktı. Şirketin Bağdat Caddesi şubesi yöneticileri Sena S. ve yabancı ortağı Kadryber E. tutuklandı.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ SÜRÜYOR

İki şüpheli, beyanlarında kendilerinden şikayetçi olan vatandaşların paralarını ödemek istediklerini, bankaya konulan blokaj nedeniyle ödeme yapamadıklarını ve mağdurlara bonus adı altında ödeme yaptıklarını ifade ederek tahliye edilmelerini istedi. Vatandaşların mağduriyeti sürüyor. İnternet siteleri mağdurların şikayetleriyle dolup taştı. Olayla ilgili kuyumcuya para kaptıran yüzlerce vatandaş, dolandırıldıkları iddiasıyla şirketten şikayetçi olmaya devam ediyor.