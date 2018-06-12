Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AA'ya gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devam eden Kandil operasyona değinen Canikli, özetle şunları söyledi:

AA'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu. Arazi dağlık bir arazi. Teröristlerin kolay hareket etmelerine zemin hazırlayan bir imkan var. Terörü ortadan kaldırana kadar Kuzey Irak'ta kalacağız. Dağlık bölgeyi aştıktan sonra Irak topraklarında ciddi bir alan var. Güvenlik şeridinin orada oluşturulması gerekiyor.

Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz ama teröristler zaman zaman sızma yapabiliyor. Kesin çözüm Irak tarafındaki düz arazide bir hat kurmak. Yapılmadığı takdirde terörün oradan sızmasını engellemek, tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz.

"ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ FARKLI"

Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek.

"500 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Operasyon yeni başlamadı. Seçim süreciyle de hiçbir ilgisi yok. Seçim var yanlış anlaşılabilir erteleyelim gibi davranmadık. Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

"İRAN'A BİRLİKTE OPERASYON ÖNERDİK"



İran ile görüşmelerimiz devam ediyor. Operasyonu birlikte yapalım önerimiz oldu. Birlikte yapabilecek noktaya gelmedik ama İran'ın desteği söz konusu. Kandil de dahil oradaki bütün terörist unsurlara yönelik yapılacak harekatta, İran'ın gerekli desteği vermesi noktasında çok açık bir şekilde konuya sıcak yaklaştıklarını ifade ettiler her ortamda. Etrafımızdaki komşu ülkelerin İran dahil olmak üzere bu operasyonlara itirazları yok. Kandil ve bütün o bölge terörden temizlenecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kuzey Irak'tan teröristler devamlı saldırıyorlar. Bütün onlar ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik, aslında teröristleri korumaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz bir kez daha. Çok üzüntü verici bir hadise. Ne zaman teröristlere karşı güçlü bir mücadele başlatsak Kılıçdaroğlu'nun sancıları başlıyor. Teröristleri korumaya geçiyor. Anamuhalefetin böyle bir yaklaşım içerisinde olması üzüntü verici.

Demirtaş gibi kişileri de destekleyeci, onların serbest bırakılması ya da o anlama gelebilecek açıklamalarla onlara destek verenlerin yanında bir duruş sergiliyorlar. Terörle mücadele edene hakaret ediyor, teröre destek verenin yanında bulunuyor. Terörle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli olan yaklaşımdır bu. Ama maalesef CHP, genelde Sayın Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları İnce de benzer yaklaşım içerisinde. (İnce'nin İsmail Metin Temel'le ilgili sözleri) Afrin'e girdiği için, teröristleri temizlediği için şimdi onun intikamı alınıyor. Teröre destek veren açıklama ve söylemlerinin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Muharrem İnce'nin ne morale ihtiyacı var? Esas fedakarlığı yapan askerlerimiz ve onların komutanları. Bütün askerlerimiz, komutanlarımız o ateş hattında bu toprakları canları pahasına korumaya çalışıyor, gerektiğinde şehadete yürüyor korkusuzca. Esas morale ihtiyacı olan onlar."

"BEDELLİ ASKERLİK SEÇİM SONRASI KONUŞULACAK"

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son noktayı koyduğunu" söyleyen Canikli, "Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının oise lmadığını bildirdi.

"HER ŞEY BİRLİKTE YAPILACAK"



Canikli ABD ile varılan Menbiç mutabakatı için ise şunları söyledi:

"YPG/PYD unsurları Münbiç'ten çıkarılacak. Bu işlemin askeri gözetimi, yürütülmesi Amerika ve Türk askerleri tarafından birlikte yapılacak. Her şey birlikte yapılacak. Bizim açımızdan bakıldığında bu mutabakatın amacı Münbiç'in YPG/PYD unsurlarından temizlenmesi. Bizim baştan beri düşüncemiz şu, Suriye iç savaşı başlamadan önceki demografik yapıya uygun ve onu yansıtacak şekilde yerel yönetimler oluşturulacak. Yerel yönetimde yer alacaklar da yine Amerika ve Türkiye tarafından birlikte belirlenecek.



Sayın Mattis'le görüşmemizdeki 'Hiçbir şekilde oyalama olmayacağı' ifadesi son derece önemlidir, bizim açımızdan. Bu ifadeyi çok açık ve net bir şekilde kullanmıştır.

YPG/PYD'nin PKK'nın bir parçası olduğu, onlar tarafından kumanda edildiği, aynı terörist havuzunu kullandıkları konusunda ikna olmuş durumdalar. İkna olmamış olsalardı bu mutabakat sağlanmamış olurdu. Burada PYD/YPG'yi, terör uzantılarını, terör yapılanmasını ABD ile mutabakata vararak çıkartmayı, Suriye'nin tamamında da terör örgütlerinin birlikte temizlenmesinin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz."

YENİ SİHA İÇİN SÖZLEŞME

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Canikli, "Savunma sanayisindeki gelişmenin en önemli şahidi Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Operasyonu'nun bizzat kendisidir" dedi.

AKINCI ismi verilecek taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzalandığını açıklayan Canikli, "İlk teslimatın 2020'de yapılacak. AKINCI taarruz SİHA'sı aslında insansız savaş uçağına giden yolun son aşaması. F35'lerin insanlı son savaş uçağı olduğu kabul ediliyor. Artık bundan sonra yeni model insansız savaş uçağına geçiş şeklinde" ifadelerini kullandı.

Canikli şunları söyledi:



"Çok namlulu roketatarları çok daha teknolojik hale getirmek ve dünyanın hiçbir ülkesinin sahip olmadığı şekilde onların mühimmatının da güdümlü hale getirilmesi için çalışma başlattık. Bu, teknolojinin son noktası. Sadece onun değil, fırtına obüsünün ve tank mühimmatının da güdümlü hale getirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Savunma sanayii yatırımları için çok fazla mühendise ihtiyacımız var. Dışarıdan kendisini bu alanda ispat etmiş beyinleri Türkiye'ye transfer ettik.

Şu anda birçok ürünü, silahı, mühimmatı, parasını verdiğimiz halde dostlarımızdan ve müttefiklerimizden alamıyoruz. En azından geciktiriyorlar. Silah ve mühimmat üretiminde kullandığımız bazı yedek parçalarda da örtülü ambargo ile karşı karşıyayız. Amerikan firmaları, Alman firmaları, Avusturya firmaları..."