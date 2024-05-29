Caniyle 10 gün: Dilan Polat'ın oda arkadaşı Rabia Çataklı! (Rabia Çataklı kimdir?)

Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.



Ceset parçaları toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.



5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan Çataklı, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…" dedi.



Rabia Çataklı'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, cinayetten hemen önce annesi tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak "kızıma deli derler" diye hastaneye yatırılmadan eve getirildiği ortaya çıkmıştı.