Çankırı'da "ağaç budama" tartışması: 2 kişi yaralandı

Çankırı'da evinin önündeki ağacın budanmadığı gerekçesiyle zabıta memurlarıyla tartışan bir kişi, olay sırasında araya giren bir şahsı bıçaklayarak yaraladı. Arbede sırasında saldırgan da darp edilerek yaralandı ve her 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da "ağaç budama" tartışması: 2 kişi yaralandı

şehir merkezinde yer alan Elif Caddesi'nde yaşanan olayda, M.M. (66) isimli bir kişi, evinin önündeki ağacın budanmadığı gerekçesiyle belediyeye giderek zabıta memurlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, 66 yaşındaki M.M., araya giren M.G. (43) adlı kişiyi bacağından bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arbede sırasında darp edilen saldırgan M.M. ile bıçakla yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayın nedenleri ve gelişimi hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla görgü tanıkları ve taraflarla görüşmeler yapıldı.

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