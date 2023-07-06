Çankırı'da çıkan yangına 6 gözaltı

Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin 6 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Çankırı'da çıkan yangına 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca geri gönderme merkezinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kentte dün sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan bazı yabancıların, iki kısımda yatak ve yorganları tutuşturması üzerine çıkan , itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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