Çankırı'da çıkan yangına 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca geri gönderme merkezinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Kentte dün sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutulan bazı yabancıların, iki kısımda yatak ve yorganları tutuşturması üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

