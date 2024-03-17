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Çankırı'da hasta yakınları doktoru darbetti; 2 gözaltı

Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O, hasta yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da hasta yakınları doktoru darbetti; 2 gözaltı

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastanın yakınları, önce acilde çalışan nöbetçi hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakarette bulundu. Şüpheliler daha sonra nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O.'nun kafasına yumruk atıp darbetti. Olayda, şüpheliler ile kavgayı ayırmaya çalışan personel ve doktorlar arasında da arbede yaşandı. Doktorun 'beyaz kod' bildiriminde bulunması üzerine 2 şüpheli polisler

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