Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çankırı’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza, İl merkezine bağlı Değim köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.Ç. yönetimindeki otomobil, O.S. idaresindeki 18 otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araç içerisinde bulunan S.Y. D.U. ve S.Y yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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