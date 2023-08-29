Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Karayolları ekipleri de kaza yerinde kumlama çalışması yaptı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.