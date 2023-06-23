Çankırı'da otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Yaralanan A.S. (3), U.A. (38), V.A. (36) ve Ş.S. (31) ise hastanede tedaviye alındı.



TIR sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alınırken; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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