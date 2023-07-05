Çankırı'daki Geri Gönderme Merkezi'nde yangın

9 DÜZENSİZ GÖÇMEN AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Merkezin yatakhane bölümünde çıkan yangına Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü. 1206 kişinin bulunduğu Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmen ayakta tedavi edildi.

Yangın haberi üzerine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Geri Gönderme Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı merkezde herhangi bir firar durumunun yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.