Çankırı'daki Geri Gönderme Merkezi'nde yangın

Çankırı- Ankara kara yolu Süleymanlı Köyü yakınlarında bulunan Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Merkezde sınır dışı edilmek üzere tutulan düzensiz göçmenler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangını fark eden görevliler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
9 DÜZENSİZ GÖÇMEN AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Merkezin yatakhane bölümünde çıkan yangına Çankırı Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü. 1206 kişinin bulunduğu Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmen ayakta tedavi edildi.
Yangın haberi üzerine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Geri Gönderme Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı merkezde herhangi bir firar durumunun yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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