Caretta caretta "Tuba" 4 yılda 28 bin kilometre yaptı

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.



Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor.



2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına da "Tuba" adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

28 BİN KİLOMETRE



"Tuba", geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek İyon Denizi açıklarına ulaştı. "Tuba"nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip izlendi.

