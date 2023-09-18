Çatıdan düşen hırsız yaşamını yitirdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, hırsızlık yaptığı evden yan binaya geçerken çatıdan düşen Selçuk M. isimli kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çatıdan düşen hırsız yaşamını yitirdi


Lapseki’de hırsızlıl şüphelisi çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Selçuk M., yapmak için sokakta bulunan dubleks bir daireye girdi, daha sonra yan binaya geçerken ayağı kayıp, çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Çatıdan düşen hırsız yaşamını yitirdi - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne götürülen Selçuk M., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede ise Selçuk M.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...