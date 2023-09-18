Çatıdan düşen hırsız yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne götürülen Selçuk M., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Yapılan incelemede ise Selçuk M.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.