İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan , alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü.

Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın - 1

İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan diğer atölyelerine sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada alevler işyerinin önünde istiflenmiş haldeki kerestelere sıçradı.

itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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