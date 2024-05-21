İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

Bursa İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü.



Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

