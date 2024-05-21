Çay bahçelerinde yapılan gençleştirme budamalarında oran değişti

Ruhsata bağlı çay bahçelerinde 7’de 1 oranında yapılan gençleştirme budamasında oran değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, çay bahçelerine her yıl 10’da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak.

Çay bahçelerinde yapılan gençleştirme budamalarında oran değişti

Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10’da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar’da değişiklik yapıldı.

Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10’da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7’de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.

Ayrıca karardan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.

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