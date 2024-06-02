Çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu

Batman'da serinlemek için çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti.

Çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu

'da Doluca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Seher Basütçu (10) ve akrabası Beyzanur Akman (14) serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar Akman'ı sudan çıkarırken Seher Basütçu ise akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Basütçu'nun cansız bedenine ulaştı.

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