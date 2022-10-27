Çaydanlığı aldı, evini kaybetti

İstanbul Ümraniye’de yaşayan bir vatandaş sahte kargo oyunuyla evini kaybetti.



Olay 10 yıl önce meydana geldi. ikamet ettiği evini satmak isteyen 75 yaşındaki Mehmet Kaya, internet ilanı üzerinden kendisine ulaşan bir kişiyle anlaştı.

Evi alacak kişi Kaya'ya hediye olarak çaydanlık göndermek istediğini söyledi. Alıcının bu jestini kabul eden Kaya, kargo ile gönderilen hediyeyi imza atarak aldı.

Ancak bir süre sonra Kaya’nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan Kaya, durumu polise bildirdi ardından olay yargıya taşındı.



Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.



"KUŞKULANMADIM"



Kargo olarak imza attığı evrağın senet çıktığını belirten Kaya, “Evimi ben internet sitesine satılık ilanı olarak vermiştim. İlan sonrası birisi beni aradı ve yeri beğendiğini söyledi. 'Kısa bir zaman sonra ben geleceğim biraz işlerim var' dedi. Aradan bir süre geçti ve telefonla ara sıra görüştük. En son görüşmemizde eşime hediye göndermek istedi, kargo ile gönderdi. Ben de kuşkulanmadım. Kağıdı aldığıma dair imza attım ama o an bana senet imzalatmışlar.” dedi.

"AVUKATA PARA VERECEK GÜCÜM KALMADI"



Dava sürecin tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Kaya, "Artık avukata para verecek gücüm kalmadığı için barodan avukat tuttum. Maddi durumum kalmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.



Kaya, "Evimi almak istiyorum, evimi teslim etsinler. Kimseden para almadım, beni dolandırdılar. Hayali olarak bir kişi beni dolandırdı, gazeteye ilan verdim ilana göre bu kişi gelmezse haklarını kaybedecekti ve kendisi gelmedi" diye konuştu.