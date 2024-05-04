ÇAYKUR işçi alımı noter kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi. İşte, ÇAYKUR işçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...



BAŞVURULAR SONA ERDİ



26 Nisan Cuma günü başlayan ve 30 Nisan'da sona eren başvurular, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapıldı.



ÇAYKUR NOTER KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

