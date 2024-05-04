ÇAYKUR işçi alımı noter kura çekimi ne zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacak. Pek çok kişi de söz konusu işçi alımına dair ayrıntılara odaklandı. Başvurular tamamlandı şimdi ise noter kura çekimi bekleniyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı noter kurası ne zaman çekilecek?

ÇAYKUR işçi alımı noter kura çekimi ne zaman?

ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak. İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi. İşte, ÇAYKUR işçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR SONA ERDİ

26 Nisan Cuma günü başlayan ve 30 Nisan'da sona eren başvurular, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapıldı.

ÇAYKUR NOTER NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...