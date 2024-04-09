Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Çekmeköy Belediyesi başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı Orhan Çerkez kazandı. Orhan Çerkez, AK Partili rakibi Ahmet Poyraz'a üstünlük sağlayarak yeni belediye başkanı oldu. İşte, CHP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez hakkında bilgiler...



ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?



1962 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Orhan Çerkez, 1980 yılından bu yana Çekmeköy'de ikamet etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Orhan Çerkez, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Çerkez, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde de yüksek lisans yapmıştır.



1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde devlet memuru olarak göreve başlayan ve bu birimde yöneticilikte yapan Çerkez; 2009’da yürürlüğe giren kanunla birlikte, Ataşehir Belediyesi’nde göreve başladı.



Ataşehir Belediyesi'nde 2009 ‘da sırasıyla; İdari İşler Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Çerkez, 2016 yılından 2023 yılına kadar ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

