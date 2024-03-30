Çekmeköy'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Ekşioğlu Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi üzerindeki bir tekel bayisine otomobilden kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda O.T. ve T.E. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı O.T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede bir süre çalışma yaptı.



Emniyet ekiplerinin saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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