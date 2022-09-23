Celal Fırat cinayeti 16 yıl sonra çözüldü

Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülerek toprağa gömülen engelli Celal Fırat'ın katil zanlısı jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kaybolan ve 2008 yılında Çiçekdağı ilçesi Harmanpınar köyü kırsalında cesedi bulunan Fırat'ın katil zanlısının yakalanması için özel ekiple yeniden çalışma başlattı.



Soruşturmayı genişleten ve çok sayıda kişinin ifadesini alan ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda olayın failinin A.A. (51) olduğunu tespit etti.



Ankara'da yaşadığı belirlenen A.A, bu ildeki ekiplerle ortak çalışma sonucu gözaltına alındı.



Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından Yozgat'ın Yerköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Zanlının tutuklanmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan maktulün ağabeyi Ahmet Fırat, Almanya'dan yurda dönen engelli kardeşinin 16 yıl önce evinden ekmek almak için çıktıktan sonra bir daha dönemediğini söyledi.



Her yerde aramalarına rağmen kardeşini bulamadıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:



"Ne yaptıysak bulamadık. Resmi makamlara kayıp ve şikayet dilekçelerimizi ilettik. Türk adaletinden ümidimizi hiç kesmedik, hep güvendik. Bugün de kahraman jandarmamızın verdiği mücadele sonucu fail bulunmuş oldu. Ölen geri gelmese de en azından 16 yıl sonra katilin yakalanması hepimizin bir nebze olsa acısını hafifletti. Dilerim Allah’tan layık olduğu cezayı bulur."



NE OLMUŞTU?



Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 2008 yılında Harmanpınar köyü kırsalında köpeklerin yönlendirmesiyle çoban, iskelet haline gelmiş toprağa gömülü vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu. Jandarma nezaretinde çıkarılan ceset Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bacağındaki engelden yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve alınan DNA örneklerinin incelenmesiyle cesedin, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden kaybolan Celal Fırat'a ait olduğu belirlenmişti.