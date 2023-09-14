Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na "G-20" yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına karşı tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu ifadeler kullandığını söyleyerek "Sayın Kılıçdaroğlu hayatında hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir, G20’yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır." mesajını paylaştı.



AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.



Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.