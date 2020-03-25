Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 kişi hakkında kamu davası açıldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına ''kasten öldürme'', 2 kişiye de ''azmettirme'' suçundan kamu davası açıldı.

ntv.com.tr - DHA 25.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 10:46

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 2'si ''azmettirici'' toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.

VİDEO: ADIM ADIM CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

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