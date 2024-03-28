Cemil Tugay: Eşit ve adil hizmet sözü veriyorum

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Tepecik bölgesinde yaşayan Roman vatandaşlarla buluştu.



Tugay, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette, meşaleler ve sloganlarla karşılandı. CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile partililerin de katıldığı program, konser ve semazen gösterilerine yer verildi.



"KADERİNİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMANIZ LAZIM"



Tugay, Romanların çok güzel ve özel insanlar olduğunu söyledi.



Tugay, "Çok güzel bir kültürünüz var ve bunu yaşatıyorsunuz. Saf ve temiz insanlarsınız. Ama bununla bitmiyor bu iş. Biraz kendi kaderinizi değiştirebilmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Önce sizin mücadelenizle olacak. Biz de sizin mücadelenizde yanınızda olacağız. Görevimiz çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize imkanlar vermek. İnsanların iş sahibi olmasını sağlayıp, yanlarında olacağız. Bu mahallede spor tesisi yoksa yapacağız. Sosyal tesisi yoksa yapacağız. İzmir'in diğer bölgelerine hangi hizmeti götüreceksek, burada da aynısı olacak. İzmir'in başka mahalle ve semtlerinde ne varsa o eşitlik ve adalet burada da olacak. Eşit ve adil hizmet sözü veriyorum." diye konuştu.



"HAKKINI VEREREK ÇALIŞACAĞIM"



Göreve seçildiğinde hakkını vererek çalışacağını anlatan Tugay, bir anısını mahalle sakinleriyle paylaştı. Tugay, "Örnekköy'de gezerken kapının önünde oturan bir teyze beni yanına çağırdı, gittim. Bana, 'hayatım boyunca hiç oy vermedim ama önümüzdeki seçimde gelip senin için oy vereceğim' dedi. Hayatım boyunca aldığım en büyük ödüllerden biriydi o sözler. O teyzeme ve bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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