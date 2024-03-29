Cemil Tugay: Gördes Barajı'na çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İESOB ev sahipliğinde düzenlenen ve esnaf odalarının tümünün yer aldığı esnaf buluşmasına katıldı.

CHP'nin Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin de katıldığı toplantıda, kentin geleceğe yönelik hedefleri konuşuldu.



"1 NİSAN'DA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK"



Programda yerel seçimlere artık sayılı günler kaldığını hatırlatarak, herkesin oyunu kullanmasını isteyen Tugay, seçildikten sonra yapacağı çalışmaları anlattı.

İzmir'in geleceğini belirlemek adına kararlı şekilde adım atacaklarının altını çizen Tugay, sadece kağıt üzerinde kalan hedeflerden yorulduklarını söyledi. Tugay, “Türkiye'nin bu kadar savruk olmasından çok rahatsızım. Nasıl bu hale geldiğimizin hesabının sorulmasını da istiyorum. 1 Nisan'dan itibaren bu şehirde yeni bir sayfa açılacak. Yeni birimler kurulacak. Yeni anlayışlar geliştirilecek ve hizmet anlayışı kökünden değişecek. Bu yenilikçi, devrimci bakış açısını tüm kamu kurumlarımıza getirmeliyiz." dedi.



VERİMLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNE VURGU YAPTI



Belediyelerin kar etme amacıyla değil, hizmet etmek için çalıştığını, bu nedenle özel sektörden ayrıldığını aktaran Tugay, “Hiçbir işlevinde kar edeyim, biriktireyim, birilerine fayda sağlayayım demez. Amacı sadece hizmet etmektir. Bu açıdan özel sektörden ayrılır. Ama bu onu özel sektörün işletme anlayışının dışına çıkarmaz. Bu mantıkla yönetilebilir. Buradan daha hızlı çalışma, daha verimli işler çıkar. Bunu da gözetmek ve yeni nesil belediyecilik anlayışı çerçevesinde ortaya koymak zorundayız." diye konuştu.



"MUSLUKTAN TADI GÜZEL SU AKACAK"



Esnafın, daha önce indirimli su kullandığını ancak bu indirimin kaldırıldığını belirtmesi üzerine Cemil Tugay, şunları söyledi:



"En pahalı suyu İzmir değil Manisa kullanıyor. Ama isterim ki İzmir en uygun suyu sağlasın. Kayıp kaçakları önleyerek, enerji verimliliğini sağlayarak, personel düzenlemesiyle su maliyeti azalır. En önemlisi suyu yer altından değil yer üstünden sağlamak. Su sağlama konusunda asıl görevli DSİ. Manisa'dan Gördes'ten sağlanacak su kaynaklarıyla İzmir'in su sorunu ortadan kalkacak. Bu bilince sahip olmalıyız. Göreve başlar başlamaz esnafımıza özel bir indirim başlatacağım. Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor. Biz göreve geldiğimiz zaman yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. İleri süreçte yapacağımız çalışmalarla da musluktan açınca rahatça içeceğimiz, tadı güzel suyumuz olacak."