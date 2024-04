Cemil Tugay, Tunç Soyer'den görevi devraldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün akşam saatlerinde mazbatasını aldıktan sonra devir teslim töreni ile görevine başladı.



İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Tugay, burada yaptığı açıklamada, "Mayıs genel seçimlerinden sonra sanki ülkemizde artık bir şeylerin düzelme ihtimalinin kalmadığına dair üzüntünün yaygın olduğu, insanlarımızın umutsuz olduğu o aylardan sonra gelen bir seçim oldu. Çok mücadele ettik, halkımıza kulak verdik, onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, duyguda, düşüncede, hedefte, gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık. Geleceğe dair de çok umutluyuz." dedi.



'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'



Halkın yerel seçimlerde inandıklarını göstermek adına sonuçları armağan ettiğini belirten Tugay, "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizlere bir kredi açtılar. Bizden önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her gün, her dakika, her an bilincinde olduğumu arkadaşlarımızla beraber her zaman birbirimize bunu hatırlattığımızı bilmenizi istedim. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.



"BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ"



"Bize güvenebilirsiniz" diyen Tugay, şöyle devam etti:



"Bizi seçtiniz ve görev verdiniz. Seçimler oy kullanmaktan ibaret değildir. Bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin demokrasisine sahip çıkmak için bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hem de 30 ilçe belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızı daha önceden yaptıklarından daha fazla sorumluluk almaya, daha fazla çaba göstermeye davet etmek istiyorum. Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü tüm bireyleriyle yanımızda görmek istiyorum. Biz partimizle, Cumhuriyetimizle ve İzmir'imizle gurur duyuyoruz. En çok gençler bize güvendi. En çok gençlerin bize farklı sarıldığını hissettik. Bu ülkede gelecek istediklerini anladık. Biz de onlar için o geleceği burada kurmak için zaten çalışıyoruz. O nedenle en çok gençlerimize sözümüz olsun. Bugün aynı zamanda 6 Nisan öldürülen gazeteciler günü, Uğur Mumcu başta olmak üzere kaybettiğimiz o yüce insanlara da selam olsun."