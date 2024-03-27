Cemil Tugay'dan hızlı eylem planı

Yerel seçime 4 gün kaldı.



Siyasi partilerin adaylarının da seçim çalışmaları devam ederken CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay; Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), Kemalpaşa Ziraat Odası, Kemalpaşa Esnaf Odası, Kemalpaşa Şoförler Odası ile çok sayıda iş insanıyla bir araya geldi.



"HAYALİMDEKİ KALKINMAYI HAYATA GEÇİRECEĞİ"



Hayatı boyunca İzmir'in dört bir yanında yaşadığını anlatan Tugay, "İzmir'i tanıyorum. İzmir ve Ege Bölgesi'ne bütün olarak bakmak lazım. Muhteşem bir medeniyet. Üretim, kültür, kalkınma alanı. Umuyorum ki 31 Mart'ta İzmirliler beni Büyükşehir Belediye Başkanı seçer. İnşallah görevi aldıktan sonra bu duyguyla bütün İzmir'i kucaklayacağım. Hayalimdeki o iyileşmeyi, kalkınmayı hayata geçireceğim. İzmir'i daha da mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirebilirim." dedi.



"ŞEHRİ YENİDEN YAPMAK GEREK"



İzmir'de acil müdahale bekleyen sorunlar olduğunu ve hayata geçirecekleri projelerle sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacaklarını anlatan Tugay, şunları söyledi:



"Temizlik, yol, trafik, toplu ulaşım ile ilgili hızlı eylem planları ortaya koymamız gereken durumlar var. Yapacağız, zor değil. Zor olan şehri rekonstrükte etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Rekonstrüksiyon yeniden yapmak demek. Şehri yeniden yapmak gerek. Bir rekonstrüktif cerraha bu kısmet olduysa ve bu bensem, ne mutlu bana. Türkiye'nin ilk belediye başkanı olan plastik cerrahıyım ben. İlk Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 35. Başkanı olacağım. O da ayrı bir onur."



"BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"



İzmir'in ticaret kenti kimliğine vurgu yapan Tugay, "Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bilen insanlarla, oturup tartışarak, düşünerek, ortak değerlendirmeler yaparak, uzlaşılmış fikirlerle bu şehri yönetecek. Ben bilim insanıyım, bilgiye saygı duyarak yaşadım. Bundan sonra da bilen insanlarla birlikte bu şehri yöneteceğim. Sanayi hakkında konuşacaksak birlikte konuşacak, bilgiyi objektif olarak ortaya koyacak, sanayicilerin görüşünü alacağız. Tarım, turizm, ticaret, eğitim, kültür sanat her alanda böyle olacak." ifadelerini kullandı.

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