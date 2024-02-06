Cemre ne zaman düşecek? 2024 yılı cemre düşme tarihleri belli oldu

İlk cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Yüzyıllardır süren bir gelenek olan cemre düşmesiyle birlikte havaların ısınmaya başladığı inancı yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla merakla beklenen cemre düşmesi tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.



İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ



Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.



Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.