Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’dan memleketleri Ordu’nun Aybastı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Harun Okkay (45) yönetimindeki otomobil,sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Amasya-Taşova karayolunun Dutluk köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına düşen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve acil ağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Seyhan Okkay (48) hayatını kaybetti, kardeşi Harun Okkay burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaralanan annesi Yeter Okkay (70) ise ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.