Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in ismi, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan şehrin en büyük meydanına verildi.

İHA 20.08.2020 - 15:42 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 15:44

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük meydanında

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Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve 3 Aralık 2019 tarihinde akşam evine giderken katil Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) ismi, Ordu'nun Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkisinde bulunan meydana ''Ceren Özdemir Meydanı'' isminin bulunduğu sembolü yerleştirdi.

Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir’in ismi kalp içerisinde yer aldı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, ''canavarca hisle öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu.

CEREN ÖZDEMİR'E ARKADAŞLARINDAN DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU (ARŞİV)

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