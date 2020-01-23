Ceren'in ailesinde 'katile af' korkusu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ceren Özdemir'in hiç tanımadığı Özgür Arduç tarafından öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu.

12 suçtan sabıkalı cezaevi firarisi katil zanlısı Özgür Arduç'un Ordu 1. Ağır ceza Mahkemesi tarafından canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Ceren'in anne ve babası konuştu.

Milliyet gazetesinsden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, mahkemenin en üst sınırdan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını olumlu bulduklarını belirten baba Yılmaz Özdemir, tek korkularının katilin afla serbest kalması olduğunu belirtti:

"Ömür boyu özgürlüğünden mahrum kalacağını bilmek güzel. Ama birbiri ardına çıkacak aflarla serbest kalmasından korkuyoruz. Her dönemde gündeme gelen af bizleri düşündürüyor. Af çıkarsa 10-15 yıl sonra aramıza katılabilir ve başka insanların hayatına kastedebilir. Katilin hapiste öleceğine inanmak istiyoruz."

"BİZİ DE ÖLDÜRDÜ"

52 gün önce katledilen kızının ardından ilaçlarla ayakta durduğunu söyleyen anne Gülfer Özdemir ise, “Türkiye'nin sanatçılarından biri olmak için gelecek hayalleri kuruyordu. Katil sadece onu öldürmedi, bizim hayatımızı da yok etti. Bir sürü ihmal sonucu şehrimize kadar geldi ve kızımızı öldürdü. İhmali olanların da yargılanmasını istiyoruz. Cezaevinden afla ya da başka bir nedenle çıkmasından korkuyoruz" dedi.



Baba Özdemir kızının günlüklerini gösterirken, "Her zaman planlı ve hayat doluydu. Aylık planlar yapar, notlar alırdı. Günlükleri onun kişiliğini ortaya koyuyor. Kapımızın önüne Ceren'le ilgili düşüncelerini yazıp bırakanlar oluyor. Hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kızının hep topluma faydalı bir birey olma hayalini kurduğunu söyleyen baba Özdemir, “10 parmağında 10 marifet olan bir gençti. Kendisini geliştirmeyi severdi. Okurken, Açık Öğretim'de 'Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Okulu bitirince de Ordu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü okumak istiyordu. Bize hep 26 yaşında 3 üniversite mezunu bir sanatçı olacağım' diyordu. Atatürk Üniversitesi kimliği o öldükten sonra geldi" ifadelerini kullandı. c

CEREN DERNEK KURDURDU

Ailesinin aylık ve yıllık planlar yaptığını söylediği Ceren Özdemir'in yaşama sımsıkı bağlığını defterindeki notlar da gözler önüne serdi. "Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol, tek başına yaşamayı öğrenmek, genel kültürünü geliştir, sağlıklı beslen ve uyku düzenine dikkat et' gibi maddeleri hayatında uygulayan Ceren'in, Erasmus ile yurt dışına gitmeyi de amaçladığı öğrenildi.



Ceren'in öldürülmesinin ardından üniversiteli öğrencilerin kurduğu Birleşik Türkiye Derneği, Özdemir ailesini ziyaret etti. Ceren'in kendilerini harekete geçirdiğini her türlü hak ihlali ve cana karşı işlenen suça tepki vereceklerini, mücadele edeceklerini söyleyen Kubilay Şimşek, "Ordu merkezli derneğimiz Ceren'in yaşam felsefesi ile insanların yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

