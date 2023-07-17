Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde taşınma süreci tamamlandı (Bazı bölümler Yeşilköy’de hizmet verecek)

Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkân sağlayacak yeni Cerrahpaşa Projesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır.



'Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi' alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine ayrılan bölümlerde faaliyetlerine devam etme imkânı bulmuştur.



Bu hastanemiz de taşınma süreci tamamlandığında, en kısa zamanda yeni yerinde faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süre zarfında gerek taşınma gerek ise, inşaat faaliyetlerinden dolayı öğrencilerimizden hastalarımızdan ve çalışanlarımızdan anlayış beklediğimizi ifade ediyorum.”