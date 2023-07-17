Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde taşınma süreci tamamlandı (Bazı bölümler Yeşilköy’de hizmet verecek)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı birimlerinin Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınma süreci tamamlandı. Taşınma işlemleri ve Yeni Cerrahpaşa Projesi kapsamında devam eden inşa süreci ile ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı.
“Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır.” diyen Rektör Aydın, hastanedeki ihtiyaçlar doğrultusunda ameliyathane kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.
Yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa yerleşkesinde 5 ayrı projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğünü anlatan Aydın, şunları söyledi:
“Yerinde yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa yerleşkesinde 5 ayrı proje eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesinde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken öte yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 3 etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Bu etap yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alana sahip 'Sismik deprem izolatörlü' hastane binalarından oluşmaktadır. Kaba inşaat süresi 2 yıl olarak öngörülen 1. etap tamamlandığında gerek hasta hizmetleri gerekse eğitim ve araştırma faaliyetleri modern imkânlara kavuşmuş olacaktır.
Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkân sağlayacak yeni Cerrahpaşa Projesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır.
'Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi' alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine ayrılan bölümlerde faaliyetlerine devam etme imkânı bulmuştur.
Bu hastanemiz de taşınma süreci tamamlandığında, en kısa zamanda yeni yerinde faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süre zarfında gerek taşınma gerek ise, inşaat faaliyetlerinden dolayı öğrencilerimizden hastalarımızdan ve çalışanlarımızdan anlayış beklediğimizi ifade ediyorum.”
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