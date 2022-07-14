Çeşme'deki yangın kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda dün 13.20 sıralarında yangın çıktı.

Ekipler, yangına müdahale ederken, Ovacık Mahallesi'nde de saat 18.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar sabaha kadar sürdü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınlara kısa sürede müdahale etti.

Ovacık bölgesindeki yangının iki yazlık siteye yakın olması sebebiyle çok sayıda kişi tedbiren evlerini boşaltmıştı.



Yangınlar günün ilk ışıklarıyla yapılan müdahalelerin ardından tamamen kontrol altına alındı.



İki yangında toplamda 120 hektar alan zarar gördü.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



İzmir Valiliği, Alaçatı Mahallesi'ndeki yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan hayvan barınağının inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının belirlendiğini, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 7 işçinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "2'si gözaltında olmaya devam ediyor. Diğer 5'i serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.



Köşger, yangının çıkış sebebiyle ilgi ise "Ovacık'taki yangın yüksek ihtimalle yüksek gerilim hatlarının arasından çıkan bir şelaleden kaynaklanmış. Onun bir fotoğrafı da var elimizde. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında öyle bir elektrik kontağı söz konusu" diye konuştu.