Çevik kuvvet polisinin sır ölümü

İstanbul Bayrampaşa'da çevik kuvvet polisi B.K., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polisin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

Çevik kuvvet polisinin sır ölümü

'da bir polis memuru evinde ölü bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K.'den haber alamayan mesai arkadaşları, Bayrampaşa ilçesi Orta Mahallesi Göksu Sokak'taki evine gitti.

Kapıyı çilingir yardımıyla açan meslektaşları, hareketsiz halde buldukları B.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevik kuvvet polisinin sır ölümü - 1

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, B.K.'nin dün öğle saatlerinde saçına PRP işlemi uygulattığı, akşam da halı saha maçına gittiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Para vermeyen dayısını öldürdü

Para vermeyen dayısını öldürdü

Kitap arasında uyuşturucu satana 15 yıl hapis

Kitap arasında uyuşturucu satana 15 yıl hapis

Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi)

Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecektir

"Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladı" iddiası: Müdür yardımcısı açığa alındı

"Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladı" iddiası: Müdür yardımcısı açığa alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...