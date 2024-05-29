Ceylan'ın yurtta sır ölümü

Antalya Alanya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ceylan Demir kaldığı yurtta ölü bulundu. Ölüm nedenine ilişkin inceleme başlatılırken  Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Ceylan'ın yurtta sır ölümü

Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceylan'ın yurtta sır ölümü - 1

ÖLÜM NEDENİ DİYABET Mİ?

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor

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