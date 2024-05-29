Ceylan'ın yurtta sır ölümü

ÖLÜM NEDENİ DİYABET Mİ?



Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor