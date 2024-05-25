Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

"Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaraladı. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı - 1

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

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