Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını öldürdü

Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y, av tüfeğiyle eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

