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Cezaevinden kaçan suç makinesini jandarma yakaladı

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Cezaevinden kaçan suç makinesini jandarma yakaladı

İl Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT mercek operasyonunda geçen 12 Ekim günü Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden zanlı yakalandı.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl, "silahla tehdit" suçundan 4 ay, "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün, "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Burada ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği Devrek Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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