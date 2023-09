CHP, 100 yaşında | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değişim mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Seçimlerin ardından partide başlayan değişim tartışmarıyla ilgili mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "CHP parti içi tartışmaları yenilenmenin bir aracı olarak kabul etmiştir, her tartışma CHP'yi güçlendiren sonuçlar doğurmuştur" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Partimiz halkın hürriyetini ve hâkimiyetini ortadan kaldırmak isteyen herkese ve her kuruma karşı devrimci bir ruhla dikilmeyi ilke edinmiştir. Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş; aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir.



Her bir CHP’li; etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, Büyük Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler.



Bu bağlamda, yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür.



Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur."