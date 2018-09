Yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP'de hazırlıklara hız verildi.



Yerel seçim vizyon belgesi hazırlıkları devam ederken, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılacak. Bu kapsamda, bölge toplantıları planlaması yapılan CHP'de, belediye başkanlığı bulunmayan yerlerde her türlü olasılık değerlendirilecek. CHP, bu tür yerlerde Millet İttifakı'na uygun, her kesimden oy alabilecek adaylara yönelecek.



Çoğu seçim bölgesinde anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesi planlanırken, en önemli kriterin liyakat olacağı öğrenildi.



Her platformda "liyakat" vurgusu yapılan CHP'de, gösterilen adaylarda şehirciliğe hakim olma şartı aranacak.



ANKARA VE İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA



Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bölge toplantılarında amaçlarının seçim kazanmakta zorlandıkları yerleri masaya yatırmak olduğunu belirtti.



Gelecek haftadan itibaren bir takvim belirleyerek süratle toplantılara başlayacaklarını bildiren Torun, "Orada aday adayları var mı? Süreç nedir? bilgileri alacağız. Bir analiz yapacağız" dedi.



Türkiye genelinde bu toplantıları yapacaklarını açıklayan Torun, ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere toplam 17 bölge toplantısı yapacaklarını vurguladı.



"Adaylarımızı ekim ayı ortasından itibaren peyderpey açıklamaya başlayacağız" diyen Torun, "Önce tespitleri yapacağız, adaylığı konusunda uzlaşılmış, tartışma konusu olmayan problemsiz yerleri öncelikli olarak açıklayacağız hemen" ifadesini kullandı.



Ankara ve İstanbul'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Torun, bu iki kent için de özel bir çalışma yapacaklarını bildirdi.



HATAY VE ESKİŞEHİR İDDİASI İLE İYİ PARTİ İTTİFAKI



CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonuçları baz alındığında Hatay ve Eskişehir'i kaybedebileceği iddialarını da değerlendiren Torun, "Biz, bütün belediyeleri alacağız. Biz, işaret edilen o illerde oldukça güçlüyüz. Bizim yaptığımız bütün araştırmalara göre seçimleri kazanacağımıza eminiz" diye konuştu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "hiçbir partiyle ittifaka girmeyecekleri" yönündeki açıklamasına ilişkin de Seyit Torun, "Elbette ki İYİ Parti'nin kendine göre bir açıklaması vardır ama süreç içerisinde çok şey değişir" dedi.



Birliktelik olabileceğine işaret eden Torun, "Geçmişte bir Millet İttifakı kuruldu. Hani bu tavanda kurulmasa bile tabanda mutlaka kurulur" dedi.



ABANT'TA DEĞERLENDİRME KAMPI



Yerel seçim hazırlıklarına hız verilen CHP'de, TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 27-30 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kampa girilecek.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açış konuşması ile başlayacak kampta, çeşitli sunumlar ve milletvekillerinin değerlendirmeleri yer alacak.



Kampın bir diğer gündem maddesi ise yerel seçimler olacak. Kılıçdaroğlu'nun kamp boyunca milletvekilleriyle bölgelerindeki adaylara ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.