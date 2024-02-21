CHP, Balıkesir İvrindi'den aday çıkaramayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.



Manisa Saruhanlı'da mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyelerinin yer aldığı liste, ilçe seçim kuruluna 8 dakika geç sunuldu. Listeler YSK sistemine kabul edilmedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi olan ilçedeki gecikmenin, elektrik kesintisinden kaynaklandığı ileri sürülerek itiraz edildi.



Ancak Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddetti. CHP ilçe yönetimi Manisa İl Seçim Kurulu'na başvuracak.



SARUHANLI'DA SAADET PARTİSİ FORMÜLÜ



Yine ret kararı çıkması halinde bir formül geliştirildi. Saadet Partisi listesinde düzenleme yapılacak ve Zeki Bilgin başkan adayı gösterilecek.



BALIKESİR İVRİNDİ'DE DE ADAY LİSTELERİ SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLMEDİ



Balıkesir İvrindi'de de CHP'nin belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi ilçe seçim kuruluna teslim edilmedi. CHP ilçede yerel seçimlere katılamayacak.



Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.



Süre sona erinceye kadar partisinin ilçe başkanlığında beklediğini belirten Kundakçı, "Saat 14.00'ten beri CHP İvrindi İlçe Başkanlığındayım. Maalesef İlçe Başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatle aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik." ifadesini kullandı.



''İTTİFAK GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"



CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.



Köybaşı, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz." dedi.



İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.



Bu durumun 2-3 gün içinde netleşeceğini anlatan Köybaşı, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız." diye konuştu.

Karabük'te de CHP, belediye başkan adayı listesini 2 dakika geç teslim edince reddedildi. Saat 17.02'de yapılan başvuruyla ilgili karar için partililerin itirazı üzerine il seçim kurulu toplandı. İtiraz, oy birliğiyle kabul edildi.

