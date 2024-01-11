CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir?

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Bayrampaşa ilçesi adayı Hasan Mutlu oldu. Bu gelişmenin ardından Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu hakkında bilgiler...



HASAN MUTU KİMDİR?



22 Haziran 1961’de Safranbolu Karabük’te doğdu.



İlk ve orta öğretimini Fatih’te tamamladıktan sonra, İstanbul Vefa Lisesi’nde lise eğitimine devam etti. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümü’nden mezun oldu.



Hasan Mutlu 1984 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet veriyor.



2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi.

