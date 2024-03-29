CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Bozbey: Metrobüs için ön sipariş verdik

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, temaslarda bulunmak üzere İnegöl’de bir metrobüs fabrikasını ziyaret etti. Ulaşım projeleri çerçevesinde Bursalılara metrobüs sözü veren Bozbey, girişimlerine seçimden önce başladı.

25 METRE UZUNLUĞUNDA 281 YOLCU KAPASİTELİ



Bursa’yı metrobüs ile tanıştırmaya hazırlanan Bozbey, CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ve Ulaşım Group Şirketler Genel Müdürü Şaban Baka ile birlikte 3 kabinden oluşan 25 metre uzunluğunda 281 yolcu kapasiteli metrobüsü gezerek incelemelerde bulundu ve ön siparişini verdi.



Ardından montaj ve üretim alanını gezen Bozbey, düşük alt yapı maliyetiyle daha çok yolcuya hizmet verme amacı güden metrobüsün yapım aşaması hakkında bilgi aldı.



Bozbey’e yapılan sunumda İstanbul’da aktif olarak faaliyet gösteren metrobüsün özellikleri aktarıldı. Çevreye daha az emisyon salgıladığı için çevre dostu özelliğiyle de ön plana çıkan metrobüsün yüzde 38 oranına eğime kadar çıkabildiği bilgisi de verildi.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"



Sunum ve bilgi aktarımından dolayı yetkililere teşekkürlerini ileten Bozbey, “Bursa’ya ilk kez metrobüsü getireceğiz dedik. Buraya da inceleme yapmaya ve ön sipariş vermeye geldik. Şehir içi ulaşımını çözecek ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacak metrobüs hattımız ile vatandaşlarımız raylı sistemin bittiği Emek durağından metrobüse binecek ve Mudanya iskelede inecek. 1 Nisan’dan itibaren hemen çalışmalara başlayacağız” dedi.