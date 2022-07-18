CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum

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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atanmasına karar verildi.



Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Gönül Özel ve yönetim kadrosunun görevine son vererek yerine 7 kişilik kayyum heyeti atadı.



Kayyum Başkanlığına Muzaffer Değer, kayyum üyeliklerine de Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu atandı.

Kayyum heyetinin atanması ile sonuçlanan süreç, Diyarbakır ilçe başkanları ve delegelerin kongre talep etmesi ile başladı. Talebin genel merkez tarafından kabul görmemesi nedeniyle taraflar mahkemelik olmuştu.