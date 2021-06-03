CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Efes Tarlası Yaşam Köyü açılışına katıldı.

Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık 185 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yaptığını, Türkiye'nin tarım ihracatının ise 18-20 milyar dolar civarında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hollanda'dan neyimiz eksik? Toprak, insan, güneş daha fazla. Seçim istiyoruz, neden? Çünkü vatandaşların daha ağır bir yükle karşı karşıya kalmalarını istemiyoruz. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu tabloyu düşünmemiz lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım. Bizler üretebiliriz." diye konuştu.



Yerel seçimlerde "CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımları keserler" diyenlerin olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu halkın sağduyusuna güveniyorum. Adana'yı, İstanbul'u, Mersin'i aldık. Halkın oylarıyla aldık. Belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar. Oturup kalkıp CHP'li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Bizim belediyelerin hepsi 24 saat çalıştı. Bizim bir özelliğimiz var, biz cebimize değil, halkın cebi para görsün diye çalışırız. Ailemiz için değil, her ailenin kazanması için çalışırız. Sadece kendi çocuğumuz için değil, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışırız. Biz yeri geldiğinde kendimizi feda etmesini de biliriz."

İktidara geldiklerinde her evde huzur olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, hiç bir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, her aileye asgari gelir güvencesi sağlanacağını anlattı.



"ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BİZE YANLIŞ ÖĞRETİYORLAR"



Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde bütün sıkıntıları aşacaklarını, rehberlerinin Gazi Mustafa Kemal olduğunu ifade etti.



"Atatürkçülüğü bize yanlış öğretiyorlar." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Atatürkçülük demek üretim demektir. İki temel ayağı vardır Atatürkçülüğün. Mustafa Kemal Atatürk der ki 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir'. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi bağımsızlık söylemidir. İkincisiyse ekonomik bağımsızlık. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlık tehlikeye girer." diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açılışı yapılan yaşam köyünün İzmir tarımına güç kazandıracağını söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise bünyesinde toprak okulu, üretici pazarı, tohum merkezi, tarım müzesi, toprak kütüphanesi bulunan yaşam köyünün cumhuriyet dönemi köy enstitülerinden esinlenerek hayata geçirildiğini anlattı.



Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu yaşam köyünü gezdi. Üretici pazarındaki stantları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbet etti, serada çilek topladı.



Çileklerin çok lezzetli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, topladığı meyvelerden gazetecilere de ikram etti.