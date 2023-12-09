CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da SPD'nin kongresine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da SPD'nin kongresine katıldı

'den yapılan açıklamaya göre, Özel, SPD olağan genel kongresine katılmak amacıyla Berlin'e geldi.

Temasları kapsamında SPD Eş Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Klingbeil ile bir araya gelen Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

'da hükümet koalisyonunun büyük ortağı SPD'nin başkent Berlin'deki City Cube salonunda bugün başlayan olağan kongresi, 10 Aralık'ta tamamlanacak.

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