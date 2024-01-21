CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması yok

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için vefatının 8. yılında Nazimiye ilçesinde yarın düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen CHP Genel Başkanı Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada hayattayken Kamer Genç ile Meclis'te hep yan yana olduklarını söyledi.

"CHP'NİN HİÇ KİMSEYLE İLİŞKİSİ YOK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti üzerinden CHP eleştirilerine de yanıt veren Özel, şunları söyledi:



"Erdoğan bizi kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır ve sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Burdan, Elazığ'dan sesleniyoruz, Erdoğan milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam, zam, zam. Tutturmuş bir DEM, DEM, DEM. CHP ayrı bir parti, o söylediği DEM partisi ayrı bir parti. Bize ziyarete geldiler, dedik ki ne görüyorsanız burda açık açık gözünüzün önünde. CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması, hiçbir angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önünde."