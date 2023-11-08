CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"



Özel, uzun yıllar birlikte çalıştığı personele ve parlamento muhabirlerine ayrı ayrı teşekkür ederek, "8 yıldır CHP grup başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bu odada CHP'nin 8'inci genel başkanı olarak mazbatayı almak benim için büyük bir onur. Parlamentonun gitgide önemsizleştiği, gitgide gözden düşürülme çalışıldığı bir dönemde grup başkanvekilliği ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak, parlamentoya güç kazandırmak için ana muhalefet olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya çalışacağız." dedi.