CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir?

CHP'de Parti Meclisi kararıyla Giresun Belediye Başkanlığına Fuat Köse aday gösterildi. İşte, CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse hakkında bilgiler...

CHP'NİN GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FUAT KÖSE KİMDİR?



Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun oldu.



Fuat Köse, ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.



2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunuyor.

