CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir?

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehirler dahil bazı belediye başkan adayları açıklandı. CHP, Giresun adayı olarak Fuat Köse'yi açıkladı. Peki, CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir?

CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir?

'de Parti Meclisi kararıyla Belediye Başkanlığına Fuat Köse aday gösterildi. İşte, CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse hakkında bilgiler...

CHP'NİN GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FUAT KÖSE ?

Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun oldu.

Fuat Köse, ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.

2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunuyor.

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