CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak adayının adaylığı düşürüldü

Ankara İl Seçim Kurulu, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak adayının adaylığı düşürüldü

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Mart'ta partilerin kesin aday listesini açıklayacak.

Mevcut adaylar üzerinde itirazlar değerlendirilirken Ankara İl Seçim Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığına yaptığı itirazda sonuç açıklandı.

Kurul, Bayındır'ın daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle adaylığının düşürülmesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

İYİ Parti'nin itirazı kabul edilmezse Mamak'ta adayları olmayacak.

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