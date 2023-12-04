CHP-İYİ Parti işbirliği olacak mı? İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplandı

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini karara bağlayacak. Gözler, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) alacağı kararda.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, son 3 seçime Millet İttifakı çatısı altında girdi.



Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimine 81 ilde kendi adayları ile girme kararı aldı.



Aralarında İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir'in de olduğu birçok il için adayını da açıkladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "Yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu.



Edinilen bilgiye göre CHP'nin teklifi Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsıyor.

TOPLANTI BAŞLADI

Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ile genel merkez ek binada bir araya geldi.



"2 parti işbirliği yapacak mı?" sorusunun yanıtı İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından ortaya çıkacak.

3 SAAT SÜREN BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI



Kritik toplantı öncesinde İYİ Parti'de Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde işbirliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.



Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.